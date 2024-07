OpenAI tohutud tegevuskulud võivad firma aastaga pankrotti viia

ChatGPT jõudis 100 miljoni kasutajani möödunud aasta veebruaris, vaid mõni kuu pärast selle ametlikku käivitamist novembris. See tegi sellest kõigi aegade kõige kiiremini kasvava rakenduse kuni Threadsi saabumiseni.

Kuid OpenAI edu taga on tohutu hulk raha, mida ettevõte kulutab. Ainuüksi ChatGPT käigushoidmine maksab 700 000 dollarit päevas ja see summa kasvab tõenäoliselt tulevikus veelgi.

The Informationi aruande kohaselt, mis põhineb varem avalikustamata finantsandmetel, on OpenAI teel 7 miljardi dollari kulutamiseni oma tehisintellekti treeningmudelitele, samas kui personalikulud on 1,5 miljardit dollarit. Väljaanne kirjutab, et ettevõte võib sel aastal kaotada 5 miljardit dollarit ja kui ei kaasata rohkem kapitali, võib firmal 12 kuu jooksul raha otsa saada.

See ei ole esimene aruanne, mis viitab sellele, et OpenAI-l võivad olla finantsprobleemid. Economic Times kirjutas juba eelmisel aastal, et ettevõte võib oma tehisintellekti mudelite koolitamisega seotud suurte kulude tõttu pankrotti minna.

OpenAI teenib ChatGPT-ga kuni 2 miljardit dollarit ja umbes 1 miljard dollarit LLM-i juurdepääsutasudest, kuid need katavad väidetavalt vaevu firma tegevuskulusid.

OpenAI äritegevust ähvardab ka see, et üha enam analüütikuid ütleb, et genereeriv tehisintellekt on mull, mis lõhkeb järgmise 12 kuu jooksul.

Mõned investorid seavad juba praegu kahtluse alla, kui kaua maailma üks väärtuslikum tehnoloogiaettevõte Nvidia suudab oma tohutut kasvu jätkata. Ekstaas generatiivse AI ümber ei näi aeglustuvat, hoolimata selle olemuslikest probleemidest, mis on seotud selle võimetusega tuua investeeringutele tulu ja vajadusega rohkemate andmekeskuste järele selle massiivse energiatarbimise tõttu.