Chevrolet Corvette ZR1 – USA legend saab üle 1000 hobujõu

Corvette’i on nimetatud ka muskelautoks, kuid viimase, C8 põlvkonna auto puhul on mootori keskele paigutamisega selgelt teada antud – see ei ole muskel, see on superauto. ZR1 keerab vinti maksimaalselt peale ja trügib hüperautode territooriumile.

Alustame loomulikult mootorist – eelmise põlvkonna võimsusrekord sai 300 hobujõuga purustatud ja uus ZR1 pakub 1064 hj ning 1122 Nm pöördemomenti, ja seda hämmastaval kombel ilma mingi elektrilise abita.

5,5-liitrine kahe turboga V8 kannab mootorikoodi LT7 ja käib kuni 8000 pöördeni. Välja toomist väärib nii lameda ristlõikega väntvõll, väljalaskekollektoritesse integreeritud kuullaagritel turbod, turbosid tööhoos hoidev antilag ning nii otse- kui kaudpritse kasutamine. Turbod, kusjuures, ei ole kaheosalise kuumakojaga, vaid „tavalised“. See näitab selgelt, et eesmärgiks oli ilus jõunumber. Liiatigi hoolitseb antilag selle eest, et minek gaasipedaali poole hingates kohe olemas oleks.

Et nüüd see võimsus konteksti panna – autoentusiastid on kindlasti märganud, kui levinud on LS-swapid. Vahet pole, kas tegu on Ameerika raua, jaapanlase või millegi muuga – kui tahta odavalt ja vastupidavalt palju võimsust, on vastuseks mõni LS mootor. ZR1 aiste vahel paiknev LT7 on kaks korda võimsam kui 7-liitrine LS7, mida pakuti näiteks 6nda põlvkonna Corvette Z06-le.

Jõud jõuab tagaratastesse läbi spetsiaalselt ZR1 jaoks loodud 8-käigulise topeltsiduriga automaatkasti, käsikasti ei pakuta. Vedrustus on kahes maitses Magnetic Ride. Pakutakse ka süsinikkiust velgi, mis vedrustamata massi korralikult vähendavad.

Keraamilised pidurikettad on jõhkrad – ees 400 ja taga 390 mm. Ja valem kogu selle jõu maha panemiseks on loomulikult mehaaniline pidamine – ees on 20-tollistel velgedel 275 ja taga 21-tollistel velgedel 345 mm laiused rehvid.