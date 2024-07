KUULA | Olukorrast digiriigis: mida toob tulevik ettevõtjate ja riigi koostöös?

Saatekülalised on sügavalt seda usku, et riigi ja eraettevõtluse koostööst sünnib tõepoolest palju häid ning kõigile kasulikke asju. Ei oleks ju ka meie digiriik eduka ühise pingutuseta sündinud. Kristi Hunt toob näitena, et üheks kõige olulisemaks digiriigi alguse verstapostiks, millega Eesti maailmas digiriigina tuntuks sai, oli e-maksuamet. Sellest edukast sammust said hoo sisse mitmed teisedki riigi ja eraettevõtluse olulised koostööd.

Kristi Hunt märgib, et enamiku arendustest tellib riik sisse. „Tark tellija ning geniaalne teostaja on kombinatsioon, mis peab alati ideaalselt toimima.“ Doris Põld toob välja, et koostöö võib olla aeganõudev ning selgitab, et mõõdikud, mille järgi selle edukust mõõta, on efektiivsus, valitsemissektori osakaal ja eksport. „Kui erasektor teeb riigiga koostööd, saame kogemuse ja kui suudame seda kogemust kusagile mujale eksportida, toome järelikult riiki ka raha sisse,“ lisab ta.

Kuula lähemalt, milline on riigi ja erasektori efektiivne koostöö, mis on olnud selle valdkonna suurimad õnnestumised ja milliseid pingutusi peaks tegema, et kahe olulise osapoole sümbioos veelgi paremini toimiks. Saatejuht on Tanel Talve.

Kuula saadet Delfi Taskust!

Saate on tellinud majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.