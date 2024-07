JUULILEPPED 30 | Rein Ruutsoo: Vladimir Putin marssis Lennart Meri esinemise ajal demonstratiivselt saalist välja

Venemaa löögirusika ehk 144. diviisi tuumiku Eestis dislotseerumiseks polnud rahvusvahelise õiguse vaatenurgast vähimatki alust. Aga rahvusvahelisel õigusel pole Venemaal, kui tegu on väiksemate naabritega, ju kunagi kaalu olnud. Eesti riikluse vaatenurgast oli aga nii Kremli nõudmisel, et võõrvägede Eestis viibimine „seadustataks“, kui ka Eesti kategoorilisel nõudmisel, et maa võõrastest täielikuks puhastataks, päevselge sihiseade. 1939. aastal sõjalise šantaažiga peale sunnitud lepingud viisid Eesti riikliku iseseisvuse hävimiseni. „Ajutistest“ baasidest väljunud (kõiki lepinguid jalge alla tallates!) ja Eesti linnasüdamed sihikule võtnud Vene tankidel oli Eesti seadusliku valitsuse kukutamises keskne roll. Tänapäeval maksab ka Ukraina Kremliga sõlmitud lepingute usaldamise eest kõige verisemat hinda. Oma erilise ajalooga ükskõik milliseid kuritegusid õigustava Venemaaga mingite „ausate baasilepingute“ võimalikusse uskumine võrdunuks riikliku enesetapuga.