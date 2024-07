PROOVISÕIT | Hyundai Ioniq 5 N tõestab, et „sport“ ja „elekter“ saavad koos käia

Autotööstus on muutumas väga ühenäoliseks, erinevad tootjad jagavad üha enam platvorme ja enamus uusi autosid sõidavad (väikeste erinevustega) praktiliselt ühtemoodi. Kõige selle konsolideerimise juures on vähe neid autosid, mille proovimist olen tõeliselt oodanud. Hyundai Ioniq 5 N on üks neist, kirjutab Accelerista.com.