KUULA | AED-aparaatidest pole kasu, kui neid ei julgeta kasutada

Iga minutiga, mil elustamine edasi lükkub, kahaneb ellujäämise protsent ligikaudu kümme protsenti, toovad saatekülalised välja. „Masin juhendab, mida teha,“ rõhutavad nad. Seetõttu on oluline, et inimesed oskaks ära tunda, millal on oluline abi anda ega kardaks masinat kasutada.