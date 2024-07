Värske uuring: türannosaurused olid oluliselt suuremad, kui teadlased seni arvasid

Hone märkis, et see ei puuduta tegelikult ainult Tyrannosaurus rexi, kes oli nende uuringu aluseks, vaid see puudutab kõiki dinosauruseid. „Mõnede üksikute skelettide põhjal vaielda selle üle, kui suured need loomad tegelikult olid, ei ole tegelikult väga mõttekas,“ ütles ta.