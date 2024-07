„Nendega saaks hakkama isegi selline õhutõrje, mis on Eestis.“ Kuidas võidelda Putini kolmetonniste hiidpommidega ja kui ohtlikud need on?

Venelased kasutavad Ukraina vastu pomme, mis võivad olukorda rindel muuta. Need pommid on väga ohtlikud eeskätt Ukraina sõjalistele ja tsiviilobjektidele. Jutt käib liugpommidest FAB-3000 M-54. Venelased kasutasid neid pomme esimest korda juunis. Ukraina meedia teatas siis liugpommi kasutamisest Ukraina vägede koondamispunktide vastu Ida-Ukrainas Harkivi oblastis. Kuigi antud rünnak oli ebatäpne, on FAB-3000 M-54 hävitusvõime selline, et isegi pomm, mis konkreetseid sihtmärke ei taba, võib suurema löögiraadiuse tõttu olla selles viibijale surmav. Halb uudis on ukrainlastele ka see, et neid pomme on hakanud kandma venelaste ründelennukid Su-34, sest seni kandsid neid vaid venelaste strateegilised pommitajad, millega rindejoone läheduses venelased ei riskiks.