Komodo varaani hammastest leitud raud võib paljastada dinosauruste saladused

Värske uuring näitas, et Komodo varaanidel on raudkattega sakilised hambad. Londoni King’s College’i teadlaste poolt läbi viidud uuringu tulemused avaldati ajakirjas Nature Ecology and Evolution. Tulemused heidavad uut valgust sellele, kuidas loomad oma hambaid teravad hoiavad, ja võivad anda vihjeid selle kohta, kuidas dinosaurused nagu türannosaurus oma saaki tapsid ja sõid.

Komodo varaanid on suurim sisalike liik, kelle keskmine kehakaal ületab 80 kg. Neil on teravad kõverad hambad, mida nad kasutavad peaaegu igasuguse liha söömiseks, tirides ja rebides nendega oma saaki – väiksematest roomajatest ja lindudest kuni hirvede, hobuste või vesipühvlini –, et liha kehalt lahti rebida.

Aaron LeBlanc, Londoni King’s College’i hambabioloogiateaduste lektor ja uuringu juhtiv autor, selgitas: „Komodo varaanidel on kõverad, sakilised hambad, mis tirivad ja rebivad oma saaklooma liha sarnaselt lihatoiduliste dinosaurustega. Me tahame kasutada neid sarnasusi, et saada rohkem teada, kuidas lihasööjad dinosaurused võisid süüa ja kas nende hammastes mängis raud samasugust rolli, nagu varaanidel.“ Ta lisas, et praegune tehnoloogia ei võimalda teadlastel näha, kui palju sisaldavad kivistunud dinosauruste hambad rauda. LeBlanc sõnas, et nad usuvad, et suuremad lihasööjad dinosaurused, nagu türannosaurused, muutsid hambaemaili enda struktuuri nende hammaste lõikeservadel. „Komodo varaani hammaste edasise analüüsiga võime leida raudkattest teisi markereid, mis fossiliseerumise käigus ei muutu. Selliste markerite abil saaksime kindlalt teada, kas dinosaurustel olid raudkattega hambad, ja edaspidi mõistame me neid paremini.“

Teadlased leidsid, et kuigi paljude roomajate hammastes leidub rauda, ​​on Komodo varaanidel metall koondunud piki hammaste lõikeservi ja otstesse, muutes need oranžiks. Krokodillidel ja teistel sisalikel on seda näiteks nii vähe, et raud hammastes on sageli nähtamatu.