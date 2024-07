ARVAMUS | Andri Rebane: digiriigi areng vajab sisulisi otsuseid

Avalikkuses on põhjalikult lahatud uue valitsuse valikuid rahanduse ja riigikaitse osas, mille taustal on üsnagi vähe saanud kajastust idee viia digiteemad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist Justiitsministeeriumisse. Samas on tegu olulise otsusega riigi sisemises korralduses, millega koos tuleb lisaks administratiivsele muudatusele ellu viia pikaajalised ja sisukad muutused digiriigi toimimises.