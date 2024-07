PROOVISÕIT | Jeep Avenger: kas margi pesamuna on väärt Euroopa aasta auto 2023 tiitlit?

Avenger on läbi aegade esimene Jeepi kaubamärgi all valminud ja ühtlasi esimene Poolas seeriaviisiliselt toodetud elektriauto. See on pärjatud säravate tiitlitega nagu Euroopa aasta auto 2023 ja Women’s World Car of the Year, kuid kas Stellantise väike krossover on ikka neid väärt, kirjutab Accelerista.com.