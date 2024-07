„Rootslased saavad erinevalt Bidenist aru, kui tõsine olukord maailmas on.“ Miks on Ukrainale hävitajate andmine korralikult vussis?

Ukraina ja Rootsi peavad läbirääkimisi Saab JAS-39 Gripeni hävitajate üleandmiseks, ütles Ukraina presidendi administratsiooni juhataja asetäitja Ihor Žovkva Ameerika Häälele antud intervjuus . „See on teema, mida president [Volodõmõr Zelenskõi] Rootsi juhtkonnaga pidevalt tõstatab. Nii oli see ka enne Rootsi NATO-ga liitumist. Arusaadavatel põhjustel ei olnud Rootsi valmis andma lubadusi, kuna nad olid alles hiljaaegu saanud NATO liikmeks ja vormistanud ära oma ülesanded alliansis. Nüüd on riik NATO-s ja president suhtleb taas Rootsi peaministriga ning meie kaitseministeerium suhtleb sel teemal Rootsi kolleegidega. Need hävitajad on sama head kui F-16 ja me liigume selles suunas,“ märkis Žovka.

Mullu septembris teatati, et Rootsi valitsus kaalub võimalust anda Ukrainale Gripeneid. Siis sai teatavaks, et Rootsi on need plaanid oma partnerite palvel ootele pannud, kuna kogu tähelepanu oli plaanis koondada Ameerika F-16 hävitajate üleandmisele. Hiljuti märkis Rootsi välisminister Tobias Billström, et tema riik on endiselt valmis varustama Kiievit Gripeni hävitajatega, ja selgitas, et nende üleandmise protsess peatati, sest Ukraina ise jõudis järeldusele, et nad ei suuda korraga üle minna kahele uuele hävitajatüübile, ning ei tundnud enam Gripenite vastu huvi.