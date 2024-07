Samsung avalikustas uue ja odavama Galaxy Watch FE nutikella

Galaxy Watch FE käekellaga saavad kasutajad BioActive sensori abil jälgida üle saja erineva treeningu. Jooksjate jaoks on olemas spetsiaalne jooksu analüüsi funktsioon, et treeningu tõhusust arendada ning käekella antud soovitused aitavad ka vigastustest hoiduda. Kehakoostise mõõtmine pakub detailset ülevaadet kehaseisundist, kasutades keha ja treeningu andmeid, et arengut jälgida. Kasutajad saavad motiveerivaid sõnumeid, et nad jätkaks enda treeninguid koos käekellaga.