NASA kosmoseaparaat leidis enne hukkumist Saturni kaaslaselt midagi huvitavat

NASA kosmoseaparaat Cassini-Huygens lõpetas seitse aastat tagasi järsult oma 20-aastase Saturni ümbruse uurimise missiooni, kui see gaasihiiglasse sukeldus, kuid see edastab Maale endiselt teaduslikku teavet. Kasutades Cassini kogutud radariandmeid, on Cornelli ülikooli astronoomid saanud värsket teavet Saturni suurima kuu Titani merede kohta, mis koosneb süsivesinikest, süsinikust ja vesinikust koosnevatest orgaanilistest kemikaalidest. Näiteks kuuluvad sellesse klassi ühendid nagu metaan ja etaan. Teadlaste uuring avaldati ajakirjas Nature Communications.