UUS VALITSUS | Nagu sõrmenipsust: kogu e-riigi aparaadi ühe ministeeriumi alt teise kolimine otsustati ilma igasuguse analüüsi, kuluarvestuse ja põhjendatud vajaduseta

See toob kaasa suurte riigiametite, kümnete töökohtade ja aastakümneid sisse töötatud süsteemi toimimisahelate üleviimise ning seega ka pirakad kulud. Sestap võinuks eeldada, et nii suure mõjuga otsusele eelnes väga põhjalik analüüs, mille käigus mõeldi läbi ka ootused tehtavatele muudatustele. Võinuks eeldada ka seda, et üleskutse ja sisend selliseks sammuks tuli e-riigi arendajatelt.

Paraku selgub, et kõik need eeldused on valed. Otsus sündis teadmata isiku, tõenäoliselt poliitiku välkmõttena ja nagu sõrmenipsust läks see mõte ka läbi. Ei teadnud sellest revolutsioonilisest otsusest midagi majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kes on seni kogu valdkonda juhtinud, ega justiitsministeerium, kelle uus võimuliit e-riigi valitsejaks määras.