Teadlased leidsid kadunud mandri, mis tekkis 60 miljonit aastat tagasi

Teadlased leidsid sügavalt Põhja-Jäämere lõunasopist, mis tekkis 60 miljonit aastat tagasi, kadunud mandri. Briti Derby ülikooli teadlased avastasid kogemata 400-kilomeetrise maatüki Davise väina all Kanada ja Gröönimaa vahel, uurides laamtektooniliste liikumiste liikumist selles piirkonnas, kirjutab Daliy Mail.

Briti teadlased oletavad, et protomikrokontinent eraldus Gröönimaast pärast seda, kui selle saare ja Kanada vaheline tektooniline rike jagas selle kaheks umbes 118 miljonit aastat tagasi. Teadlased uurisid mikrokontinenti, kasutades kombinatsiooni maakoore paksuse kohta käivatest andmetest gravitatsioonikaartidelt, seismilise peegelduse andmetest ja plaaditektoonilisest modelleerimisest. Gravitatsioonikaardid sisaldavad teavet kivimite tiheduse, anomaaliate lähtekivimite sügavuse ja leviku kohta. Teadlased keskendusid sellele, kuidas maakoore anomaalia tekkis, mudeldades umbes 30 miljonit aastat kestnud tektoonilist liikumist. Nad märgivad, et Davise väinas on üks suurimaid teadaolevate rikkestruktuuride kontsentratsioone, mis toob kaasa selged muutused plaatide liikumises, mis võib aidata mõista, kuidas mikrokontinendid tekkisid. Näiteks Jan Mayeni mikrokontinent Islandi kirdeosas ja Gulden Draak Lääne-Austraalia rannikul.