Karbist välja: veidi teistmoodi telefon Nothing Phone (2a)

Seadme teeb minu hinnangul eriliseks kaks asja: Esiteks see, et Phone (2a) on esimene n-ö sisemise disainikontseptsiooniga nutitelefon, mis loodi mõni kuu pärast ettevõtte turule tulemist 2020. aastal. See tähendab, et telefoni läbipaistev korpus toob esile muidu telefonis peidus olevad komponendid ja võimaldab näidata põhifunktsioone uuenduslikul viisil.

Väga positiivne on ka see, et kaameramuhk on disainitud just sellisesse kohta korpuse keskel, et see on lauale asetatuna stabiilselt paigal ja sellele saab toksida ilma, et mobiil võnklema hakkaks (enamus konkurentide tooteid).

Kuigi tehnilistelt omadustelt ei ole tegemist millegi erakordsega - mobiilil on MediaTek Dimensity 7200 Pro protsessor, millel välkmälu RAMi näitajas korralikud 8GB ja salvestusmälu 128 GB – on mäluga seonduv siis teine tähelepanuväärne moment selle seadme juures.

Põnev on nimelt see, et kasutaja saab ise seadetest määrata, kui palju võetakse salvestusruumilt (ROM) gigabaite ära ja antakse neid juurde operatiivmälule (RAM). Valikus on 2, 4 ja 8 GB. Seega on võimalik maksimaalne RAMi näit lausa 16 GB. See telefon on tõesti kiire. Rajatud on seade TSMC uusimale teise põlvkonna 4nm protsessoritehnoloogiale.

Nothing ja MediaTek on telefonile lisanud ka optimeerimistööriistad nagu Smart Clean (+200% UFS lugemis-/kirjutamiskiirus pikaajalisel kasutamisel) ja Adaptive NTFS (+100% failiedastuskiirus Windowsi arvutitega) tänu millele on vähenenud teatud komponentide energiatarbimine kuni 10%.

Seade on üsna keskmise suurusega, Flexible AMOLED ekraani diagonaaliks on 6,7 tolli. Ekraan suudab edastada 1,07 miljardit värvi. Ekraani ereduse maksimaalne näitaja ulatub telefonil 1300 nitini. Kuni 120 Hz värskendussagedus kohandub kuvatava sisuga ning videote puhul langeb värskendussagedus 30 Hz-ni, mis võimaldab omakorda akut säästa.