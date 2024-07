The Economist kirjutas juuli keskel, et Vene armeel hakkab Nõukogude tehnika otsa saama ning Venemaa diktaator Vladimir Putin soovib selle tõttu vaherahu Ukrainaga.

Hoolimata jutust, et Venemaal on tekkinud sõjamajandus, kus umbes 8% SKP-st kulutatakse sõjale, suudab ta The Economisti sõnul kompenseerida oma tohutuid kaotusi ainult Nõukogude ajast jäänud varusid taastades. Ehkki need varud on tohutud, pole need piiramatud ja varsti jõuab kätte kriitiline hetk, kui Vene armeel hakkab tõesti „raud“ otsa saama.