FOTOD JA VIDEO| Proovisõit: Renault Espace – üle ootuste tõhus auto pikemaks reisiks, ka mägedesse

Mahutavus

Renault Espace’i mahukust kinnitavad selged numbrid. Mudel on 4,7 meetrit pikk ja selle teljevahe on 2,74 meetrit - võrdlusena on näiteks Renault Arkana 4,57 meetrit pikk. See lubab autot tellida nii 5- kui 7-kohalisena. Ent kui reis võtta ette kahekesi, siis saab kahe tagumise rea istmete seljatoed ettepoole horisontaali kallutada viisil, kus tekib üliavar tasane pind, kogu varustuse paigaldamiseks. Ruumi tekib nii palju, et esimese hooga ei oska sellega midagi pealegi hakata:

Kui aga teine istmerida kasutusele võtta, siis nii avara jalaruumiga masinat annab leida – maksimaalselt lausa 32 sentimeetrit. Seejuures on ka tagumise rea istmed 22 sentimeetri ulatuses ette-taha liigutatavad ning kallutatavad on ka nende seljatoed. Seda omadust läks meil küll sellel reisil vaja vaid selleks, et mõelda, mis esemeid veel eesistujate seljataha võiks paigutada.

Mis puutub esirea istmetesse, siis paremate varustustasemete juures on need igas suunas elektrooniliselt juhitavad, lisaks saab muuta nimmetoe kumerust ning juhiistmel käivitada ka massaažifunktsiooni. Istmete asend on ka kasutajaprofiili alla salvestatav puutundlikul multimeediaekraanil kohe pärast seda, kui asendit on värskelt korrigeeritud.

Pagasi paigutamise ruumi maht on allaklapitud seljatugede korral aga lausa 1818 liitrit – sisuliselt on tegemist juba minikaubikuga. Kolmanda rea istmete all on seejuures ruumi veel ka varurattale. Soovi korral saab sellest reisil kujundada muidugi ka magamistoa:

Pagasiruumi luuk avaneb muidugi elektriliselt ja seda ka jalaviipe peale. Masina kliirens on korralik - 18 sentimeetrit, ikkagi linnamaastur ju, seega võib masinaga julgelt siirduda ka väiksematele metsa- ja mägiteedele.

Mootor ja ökonoomsus

Suurele autole kohaselt on sellel ka tõhus mootor – hobujõude 200. Tegemist on täishübriidse ajamiga, mille elektrimootorit toitva liitium-ioonaku laadimise toimus lihtsalt sõites ja pidurdusenergiat ära kasutades.