PROOVISÕIT | Alfa Romeo Giulia Veloce ehk Alfa 01

Minu armastus ja erksad tunded on alati käinud käsikäes autodega, millel on kindel embleem. Alfa Romeo – juba see nimi kõlab nagu lugu romantikule, kes otsib oma Juliat. Auto, mille kirge on kirjeldanud palju autoreid. Auto, mille jõudu on tõestanud palju võidusõitjaid.

Ma mäletan oma esimese Alfa hõngu. See lõhnas naha, mootoriõli ja diisli järele. Ta oli kapriisne. Esimene armastus jääb alati kergelt kibedaks. Nii juhtus ka temaga. Hiljem tulid teised, tõsisemad suhted. Need kestsid kauem, plaanid olid suuremad, kasvasime ja arenesime koos. Kuid esimene jäi meelde.

Siis ilmus tema. Giulia. Täiesti tõsine ja ligipääsmatu. Tundub, et selle auto ilmumise hetkel koges maailm Firenze sündroomi – ta oli nii ilus. Mul jääb hing kinni iga kord, kui teda näen. Ta on nagu kõige ilusam tüdruk klassis, kes on võitnud kõik auhinnad korraga.

Alates 2016. aastast on see auto Nürburgringi rekordiomanik, saanud kapoti alla Ferrari päritolu mootori ja kogunud enda ümber ustava fännide hulga. Ja nüüd on ta saanud uuenduse. Uuenduse, mida me kaua ootasime. Nii kaua, et ühel hetkel tundus, et ta ei tulegi. Tarnija vahetus, tarneprobleemid, madalad müüginumbrid – pidu õlle ja pähklitega, kuhu väärikad tüdrukud harva satuvad. Kuid ta tuli.

Ja nüüd vaatab laual vastu tuttav Alfa Romeo embleemiga võti. Reedel, lõunaajal. Auto on pestud, tangitud ja jääb minuga kuni järgmise nädala lõpuni.

Mis toimub inimese peas, kes on lõpuks kohtunud oma armastuse objektiga? Ma võin detailselt iga emotsiooni kirjeldada. Emotsionaalne tõus, kerge värin ja läheneva pidustuse tunne. Ja hirm lahkuda. Ma juba tean, kui ergas on juhtimiskogemus. Ootan iga käiguvahetust ja ideaalset istumisasendit rooli taga. Ja juba kurvastan, et pean temast loobuma ja seda kellegagi jagama.