Toiduliidu juht Sirje Potisepp: suhkrumaks magusaisu ei vähenda

Väidetavalt tarbisid lapsed juba aasta pärast maksu kehtestamist poole vähem suhkrut, millest on järeldatud, et suhkrumaks on osutunud üliedukaks.

Limonaadi asemel ei osteta vett

Kuna Eestiski on ikka ja jälle arutatud suhkrumaksu kehtestamise ideed, kasutan siinkohal võimalust tausta pisut avada. Esiteks olgu öeldud, et ei ükski toidutootja ega teine suhkrumaksu vastane pole kunagi väitnud, et limonaadimaksu kehtestamine ei kahanda limonaadide tarbimist. Selle uurimiseks ja tõestamiseks ei ole vaja kulutada miljoneid. On ju siililegi selge, et kui hind muutub kallimaks, siis ostab tarbija vähem. Kuid see ei tähenda tingimata seda, et tarbija teeb alternatiivina tervislikumaid ostuotsuseid.