Mark Cuban: sotsiaalmeedia algoritmid võivad määrata valimistulemused

„Tundub, et tegemist on võistlusega, kus igaühe võrdlusraamistikku mõjutavad rohkem algoritmide tarnitud narratiivid, mida me tarbime, kui tegelikud sündmused ise,“ kirjutas Cuban esmaspäeval X-is avaldatud postituses.

„Need algoritmid arenevad, kui postitatakse uut teavet, kas täpset või mitte. Seega ei tea keegi meist tegelikult, kuidas mõni sündmus või tegelikkus presidendivalimisi ja teisi olulisi võistlusi selles tsüklis mõjutab,“ arvab Cuban.

Telesarja „Shark Tank“ staar väitis, et praegust valimistsüklit „juhib“ tehisintellekt, mida kasutatakse sageli eri sotsiaalmeediaplatvormide soovitusalgoritmide loomiseks. „Poliitika ja isiksused ei tähenda seevastu midagi“, ütles Cuban.

„Kõige mõjukamad positsioonid poliitikas on need, kes kontrollivad iga olulise veebiplatvormi algoritme,“ kirjutas ta. „Järgmised kõige tähtsamad ametikohad on inimesed igas kampaanias, kes suudavad välja mõelda, kuidas algoritme oma kasuks rakendada.“

Üks kasutaja vastas Cubanile küsimusega, kas on võimalik, et kandidaat võidab valimised ainult oma võimekuse põhjal algoritmidega manipuleerida.

Cuban ütles, et see on võimalik, kirjutades eraldi postituses: „Kandidaat, kes on ekspert online-algoritmide ja videotootmise alal, võib võita, kui kandidaat on piisavalt isikupärane.“

Ta ütles, et kandidaat peaks palkama umbes 1000 inimesest koosneva personali, et pidevalt videoid luua ning statistilise analüüsi meeskond, et ennustada online-trende.

Cuban on varem häirekella löönud selle üle, kuidas sotsiaalmeedia algoritmid võivad tugevdada äärmuslikke seisukohti ja omakorda õhutada kasutajate seas vihkamist. Ta kuulub seadusandjate, lapsevanemate ja teiste riigiametnike kasvava koori hulka, kes jagavad samuti muret selle üle, kuidas sotsiaalmeedia reguleerib poliitilisi seisukohti.

Veebruaris väitis Cuban, et rassistlike meeleolude kasv sotsiaalmeedia platvormidel on tingitud nende algoritmidest.