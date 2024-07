„AI ristiema“ uue idufirma väärtus on tõusnud vaid paari kuuga miljardi dollarini

World Labs loodab kasutada visuaalsete andmete inimesele sarnast töötlemist, et muuta tehisintellekti võimeliseks arenenud mõttekäikudeks, teatas Reuters mais. Teadusuuringud, et muuta see inimesele sarnaseks - sarnaselt sellele, mida ChatGPT üritab teha genereeriva tehisintellektiga -, on veel pooleli.

Li on kõige paremini tuntud oma panuse poolest arvutinägemisse, mis on tehisintellekti haru, mis aitab masinatel tõlgendada ja mõista visuaalset teavet. Ta on ka juhtinud ImageNeti arendamist, mis on ulatuslik visuaalne andmebaas, mida kasutatakse visuaalsete objektide tuvastamise uuringutes. Li juhtis aastatel 2017-2018 Google Cloudi tehisintellekti ja nõustab praegu Valge Maja tehisintellekti töörühma.

„World Labs töötab välja mudelit, mis mõistab kolmemõõtmelist füüsilist maailma: sisuliselt objektide mõõtmeid, kus asjad on ja mida nad teevad,“ ütles Financial Timesile Li tööd tundev anonüümne riskikapitalist.

Idufirmal on olnud kaks rahastamisvooru, millest viimane oli umbes 100 miljonit dollarit, ning seda toetavad Andreessen Horowitz ja AI-fond Radical Ventures. Li asutas World Labsi osalise puhkuse ajal Stanfordist, kus ta juhatab kolleegiga ülikooli inimkeskse tehisintellekti instituuti.

Aprillis peetud Ted Talkis selgitas Li lähemalt, millise uurimisvaldkonna edendamisega tema idufirma tegeleb, mis hõlmab algoritme, mis suudavad realistlikult ekstrapoleerida pilte ja teksti kolmemõõtmelisse keskkonda ning tegutseda nende prognooside alusel, kasutades nn ruumilise intelligentsuse kontseptsiooni.

See võib toetada tööd erinevates valdkondades, nagu robootika, laiendatud reaalsus, virtuaalne reaalsus ja arvutinägemine. Kui need võimed arenevad edasi nii ambitsioonikalt, nagu Li plaanib, võib see muuta selliseid tööstusharusid nagu tervishoid ja tootmine.

Investeering World Labsi peegeldab suundumust, mille kohaselt riskikapitalistid liituvad innukalt ambitsioonikate AI-ettevõtetega, mille tõuke andis OpenAI’s ChatGPT üllatav edu, mis saavutas kiiresti üle 80 miljardi dollari suuruse väärtuse.