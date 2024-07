PROOVISÕIT | Toyota Yaris Cross – värskem, võimsam ja vaiksem

Toyota Yaris Cross jõudis linnamaasturite peole siis, kui pillerkaar käis juba täie hooga. Hoolimata vaid nelja-aastasest ajaloost on sellest mudelist saanud populaarseim Toyota ja nüüd ka kõige rohkem müüdud väike SUV Euroopas. 2023. aastal otsustasid koguni 200 000 ostjat Yaris Crossi kasuks.

Yaris Crossi eduvalemis on koos kõik see, mida Toyota hästi oskab – kompaktne, väga sõidetav ning säästlik hübriidajamiga auto, millel oma segmendis üsna unikaalselt on saadaval ka nelikvedu.

Yaris kui end tõestanud mudelinimi siia juurde ning Toyotaga kaasnevat usaldusväärset mainet vist ei peagi eraldi mainima – tootja annab hübriidajamile silma pilgutamata 10 aastat garantiid.

Nüüd sai Yaris Cross väikese värskenduse, et konkurentsitihedas B-SUV segmendis veel tugevamalt kanda kinnitada.

Välimus

Yaris Cross on endiselt äratuntava ilmega, disainiuuendused on pigem detailides. Valikusse tulnud Premiere Edition mudel kannab eksklusiivset Urban Khaki värvitooni, mida täiendavad 18″ tumehallid valuveljed.

GR SPORT mudeli kujunduselemendid vihjavad ralliradadele ja rõhutavad jõulisust, kuid tegemist on siiski peamiselt disainiversiooniga. Nii on rohkem valikut erinevale maitsele.

Sõitjateruum ja kasutajamugavus

Yaris Crossi interjööri on värskendatud uute viimistlusmaterjalide ja disainielementidega. Näidikupaneeli alaosa on saanud pehmema katte, lisandunud on ka istmete kattevalikuid.

Tehnoloogialahenduste osas on aga uuendusi rohkem. Juhi ees laiub kohandatav 12.3-tolline näidikupaneel, uusim versioon Toyota Smart Connect multimeediasüsteemist koos juhtmeta Apple CarPlay ja Android Autoga.

Uus multimeediaekraan tundus olevat kiire reaktsiooniga, nii et selles vallas pole midagi ette heita. Meeldivalt täpse ajastusega olid ka navisüsteemi juhised. Juhtmeta laadimisalus ning kaks USB-C pistikut on moodsate sõiduvahendite puhul enesestmõistetavad.