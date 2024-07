Uuring: verd vedeldavat ravimit saab kasutada kobra vastumürgina

Ravimit on juba katsetatud hiirtel ning järgmiseks sammuks on inimkatsed.

„Üks lahe asi teaduse seisukohalt on see, et me arvame, et suudame tuvastada neli või viis erinevat viisi, kuidas mürgid tervikuna rakkudega interakteeruvad - ja siis saame teha universaalseid antidoote, mis suudavad blokeerida suurte liikide mürke,“ selgitas Neely.