Atlandi polaarhaid elavad kuni 500 aasta vanuseks. Teadlased selgitasid välja põhjuse

Atlandi polaarhai elab talvisel perioodil kuni 2200 meetri sügavusel. Atlandi polaarhai on vanima teadaoleva elueaga (300–500 aastat) selgroogne ning on üks suuremaid hailiike. Hai liha on ühtlasi mürgine, kuna sügava elupaigaga kohanemiseks on atlandi polaarhai kudedes suur trimetüülamiini lämmastikoksiidi sisaldus.

Nende pika eluea täpseid põhjusi on raske kindlaks teha. Teadlased on pikka aega oletanud, et nende pikaealisus on seotud nende ülikülma keskkonnaga - nad suudavad ellu jääda kuni -1,8 kraadises vees - ja minimaalse liikumisega, seisab viimaste leidude kohta tehtud avalduses.

Uue uuringu käigus võtsid teadlased haide ainevahetuse mõõtmiseks koeproove 23 atlandi polaarhai lihast, mis olid püütud Disko saare lõunarannikul Gröönimaal.

Seejärel mõõtis töörühm proovides viie erineva ensüümi aktiivsust, et teha kindlaks nende ainevahetuse kiirus ja reaktsioon erinevatele keskkonnatemperatuuridele.

Seejärel arvutasid teadlased iga hai vanuse, mõõtes nende kehapikkust. 2016. aasta uuringus loodi mudel atlandi polaarhaide vanuse hindamiseks nende keha kogupikkuse põhjal, mida siinkohal kasutati. Nad leidsid, et proovi võetud haide vanus ulatus 60 kuni 200 aastani.

Üllatavalt leidsid teadlased, kui nad võrdlesid haide ensüümide aktiivsust, et eri vanusegruppides ei toimunud muutusi.

„Enamiku loomade puhul võib eeldada, et mõne ensüümi aktiivsus väheneb aja jooksul, kuna need lagunevad ja muutuvad vähem tõhusaks,“ ütles uuringu juhtivautor Ewan Camplisson. Kuid atlandi polaarhaide puhul pole see nii.

Haide stabiilne ainevahetus eri vanusegruppides viitab sellele, et nad ei degenereeru nagu teised loomad, mis on tõenäoliselt nende pika eluea põhjus.

Katsed näitasid ka, et kõikide ensüümide aktiivsus oli soojemal temperatuuril märkimisväärselt suurem. See oli ootuspärane leid, sest ensüümide aktiivsus kipub olema kõrgemal temperatuuril suurem.