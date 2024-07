„Liiguvad „liharünnakutega“ edasi.“ GUR hoiatas venelaste uue suurpealetungi eest, Zelenskõi lükkas selle väite ümber. Keda uskuda?

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi selgitas Ukraina luurejuhi Kõrõlo Budanovi sõnu, kes hoiatas Ukraina väljaandele New Voice of Ukraine antud intervjuus Vene vägede ulatusliku pealetungi ohu eest põhjast. Budanov ütleb intervjuus, et see juba käib. Zelenskõi väidab, et Budanovit mõisteti valesti. „See tähendab, et me mõistame, et rünnakud võivad toimuda - me sõdime venelastega, ütleksin, et Harkivi oblastis on tehtud tõsist tööd, et muuta võimas pealetung põhjast võimatuks,“ ütles Ukraina president.