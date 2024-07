Viroloog Andres Merits suvisest koroonapuhangust: „Jenny“ peaks olema juba eilne päev!

Terviseameti teatel on koroonaviirusega haigestunute arv Eestis näitamas kasvutrendi ja levimas on meie jaoks uus tüvi JN.1 ehk „Jenny“. See tüvi avastati 2023. aasta USA-s, seejärel levis see teistesse riikidesse ja eriti palju nakatunuid leidus Indias, Hiinas ja Suurbritannias. 2024. aasta alguseks moodustas JN.1 ligikaudu 62% kõigist ringlevatest SARS-CoV-2 variantidest.

JN.1 on omikronvariandi BA.2.86 ehk „Pirola“ lähedane sugulane, millel on mitu järeltulijat, kuid selle algne tüvi pole enam ringluses. Erinevus BA.2.86 ja JN.1 vahel seisneb selles, et viimase ogavalgus on üks mutatsioon, mis annab viirusele parema võimaluse immuunsüsteemist kõrvale hoida. JN.1 iseenesest ei põhjusta rohkem raskeid haigusjuhte ega sümptomeid, mis erineksid varasemate tüvedega seonduvatest. Ning ka sümptomid on üldjoontes samad, kui eelnevatel variantidel.