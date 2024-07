Trump: ma toetan TikToki. Varem püüdis ta rakendust keelustada ja nüüd hakkas TikToki kasutama

„Ma olen TikToki poolt, sest on vaja konkurentsi. Kui teil ei ole TikToki, siis on teil Facebook ja Instagram,“ ütles Trump Bloombergi teisipäeval avaldatud intervjuus. Trump nimetas varem TikToki, mida kasutab 170 miljonit ameeriklast, suureks ohuks, kuid liitus siis eelmisel kuul rakendusega.

Trump, kes on kritiseerinud Meta platvorme Facebook ja Instagram selle eest, et need tema kontod kaks aastat tagasi eemaldasid, ütles juunis, et ta ei toetaks kunagi TikToki keelamist.