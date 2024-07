Eesti Maaülikoolis klooniti hobune. Embrüoloog: võistlushobustest kloonitud loomadest üldiselt tippsportlasi ei saa

Kloonitav hobune on Luunja Stud OÜ talli täkk Wodan M, endine võistlustäkk, kes on praegu hobuse kohta juba soliidses eas, 21-aastane. Ta on üks Luunja talli parimaid sugutäkke, kes on andnud väga palju häid järglasi.

Kloonembrüo on justkui tavaline embrüo, aga ainult selle vahega, et ta on kloonitud ehk selle tegemiseks on võetud munarakk ja kloonitava looma tüvirakk. „Munarakust on võetud eelnevalt DNA välja ehk see on n-ö tühi munarakk, mille sisse on pandud kasvama kloonitava looma tüvirakk - need on keemiliselt aktiveeritud - ja sealt siis arenev embrüo on identne kloonitavale loomale,“ selgitas Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi embrüoloog Elina Tsopp.