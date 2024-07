Uuring: e-sigareti suitsetamine tubaka asemel vähendab laste passiivset kokkupuudet nikotiiniga

Laste kokkupuude passiivse tubakasuitsuga on paljudes riikides oluliselt vähenenud tänu vanemate suitsetamise vähenemisele ja suitsetamisvabade kodude eeskirjadele. Kuid nikotiinisisaldusega elektrooniliste (e)-sigarettide levik alates 2010. aastatest on toonud kaasa veel ühe passiivse kokkupuute allika.

Järelikult on laste kokkupuude nikotiini ja muude kahjulike ainetega passiivsest aurustamisest oluliselt väiksem kui passiivsest suitsetamisest. On vaja täiendavaid uuringuid, et mõista laste kokkupuute pikaajalist mõju tervisele, mis on seotud e-sigareti auruga võrreldes passiivse tubakasuitsuga.