Isegi ahvid kannatavad selle all: teadlased said jälile, kust pärineb paranoia

Paranoia on vägagi ebameeldiv vaimse tervise häire, mille puhul inimene muutub irratsionaalselt kahtlustavaks ja usub, et teised tahavad teda petta või talle kahju tekitada. Kuigi häiret ennast on psühhiaatrilisest vaatenurgast hästi uuritud, on jäänud selle seisundini viiv füsioloogiline mehhanism endiselt saladuseks.