KUULA I Põhjused, miks peaksid ettevõtjana kindlasti eesti.ee-d kasutama

Vaatamata eesti.ee aastakümnetepikkusele arendamisele on inimestel seoses portaaliga ikka muresid ja vahel tuleb ette ka rahulolematust. Kõnealuses taskuhäälingu osas keskendutakse ettevõtjatest kasutajate arvamustele veebilehe osas. Võib kohe öelda, et see võeti väga hästi vastu, sest katab paljud vajadused – kui muidu on ettevõtjale oluline informatsioon olnud kättesaadav erinevates portaalides, siis eesti.ee-s kogutakse kõik ühte kohta. Käib pidev arendustöö, et muuta leht kasutaja jaoks veelgi mugavamaks.