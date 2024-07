Ülemiste keskusest sai Eesti suurim elektriautode kiirlaadimispunkt

„Ülemiste keskus on Tallinna tuiksoon, kuhu on lihtne tulla ning mida külastavad nii tallinlased kui inimesed lähivaldadest ja üle kogu Eesti. Ülemiste lai toodete, teenuste ja meelelahutusvõimaluste valik sobib neile, kes soovivad leida kõik vajalikud kaubad ja teenused ühest kohast, aga ka neile, kes soovivad lihtsalt aja maha võtta ja endale midagi mõnusat lubada,“ sõnas Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits .

Enefit Volti Eesti turu juht Viljar Kont sõnas, et uute laadimispunktide planeerimisel ja olemasolevate uuendamisel arvestab Enefit Volti meeskond alati seda, et laadijate kasutamine oleks elektriauto omanikele mugav ning käe-jala juures.

„Paigaldame Enefit Volti laadijaid toidupoodide ja kaubanduskeskuste juurde, et külastajad saaksid muude asjatoimetustega samal ajal ka auto laadima jätta. Nii on võimalik oluliselt aega säästa,“ sõnas Kont. „Võrreldes ülikiirlaadijatega on kiirlaadijates laadimine taskukohasem. Samas on laadimise kiirus piisav, et keskuse külastuse ajal küllalt sõidukilomeetreid juurde koguda,“ lisas Kont.