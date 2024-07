Disneys toimus suur andmeleke, mille taga on aktivistide rühmitus. „Firma kahjustab AI abil loomemajandust“

Rühmitus nimega Nullbulge väitis, et on saanud juurdepääsu tuhandetele Disney töötajate kirjadele ja laadinud alla kõikvõimalikud failid.

Praegu pole selge, kui tundliku teavega on tegemist, kuid väidetavalt sisaldab see sõnumeid eelseisvate projektide kohta, mille kallal firma töötab.

On ebatavaline, et vene häkkerid väidavad, et neil on eetiline eesmärk - enamiku küberkurjategijate, sealhulgas Venemaa omade, eesmärk on teenida raha.