Trendid ülikoolides: suure kasvu on teinud energeetika, psühholoogia ja õpetajakoolitus

Avalduste arvud on ülikoolides sel aastal rekordtasemel. Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) õppeprorektor Hendrik Volli sõnul ei näita see õppima tulevate arvu suhtes eriti palju. „Kõik ütlevad, et avalduste arv on väga suur, kuid gümnaasiumi lõpetajaid oli 8000 ja avaldusi bakalaureuse tasemel 50 000.“ TalTechi esitati 6455 avaldust, aga õppima prognoositakse tulema 3000 tudengit.