FBI pääses ligi Trumpi tulistaja telefonile

FBI on teinud ligi 100 intervjuud õiguskaitseametnike, üritusel osalenute ja teiste tunnistajatega. See töö jätkub.

Electronic Frontier Foundationi turvalisuse uurija ja vanemtehnoloog Cooper Quintin ütles, et õiguskaitseasutustel on telefonidest andmete väljavõtmiseks mitu vahendit. „Peaaegu igal USA politseijaoskonnal on olemas seade Cellebrite, mis on mõeldud telefonist andmete väljavõtmiseks ja mis suudab ka telefonilukku avada,“ ütles Quintin.