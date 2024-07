DERMATOLOOG VASTAB | Miks piirab Euroopa Liit retinooli kasutamist? Mille poolest on see levinud kosmeetikatoote koostisosa ohtlik?

Retinool on tuntud A-vitamiin, mis on inimesele eluliselt tähtis. Selle kõige aktiivsem vorm on retinoehape, ilma milleta pole võimalik kaua elada. Retinoehapet, retinüülaldehüüdi ja retinooli on kosmeetikas kasutatud eelmise sajandi kaheksakümnendatest aastatest ja viimasel kahel aastakümnel on üha enam kasutatud retinooli pehmemaid derivaate retinüülpalmitaati, retinüülatsetaati, retinüülretinoaati jt. Kõik need kiirendavad suuremal või vähemal määral naha uuenemist, ühtlustades nahka, vähendades kortsude sügavust, pigmendilaike, pooride kitsust jne. Lisaks vähendab retinool rasunäärmete aktiivsust ja naha sarvkihi paksust, mistõttu kasutatakse seda akne raviks.