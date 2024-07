Falcon 9 rike lõpetas raketi seitsmeaastase eduseeria

Umbes tund pärast seda, kui Falcon 9 neljapäeva õhtul Californias asuvast Vandenbergi kosmosebaasist startis, ei õnnestunud raketi teisel etapil uuesti käivituda ja see saatis 20 Starlink-satelliiti madalale orbiidile, kus need sisenevad hiljem uuesti Maa atmosfääri ja põlevad.

Maailma kõige aktiivsema raketi ebaõnnestunud missioon lõpetas enam kui 300 järjestikust missioonist koosneva eduseeria, mille jooksul SpaceX on säilitanud oma domineerimise starditööstuses. Paljud riigid ja kosmosefirmad loodavad oma satelliitide ja astronautide kosmosesse saatmisel eraomanduses olevale SpaceXile, mille väärtus on ligikaudu 200 miljardit dollarit.

Musk ütles, et SpaceX uuendas Starlink-satelliitide tarkvara, et sundida nende pardal olevaid tõukejõude tavapärasest tugevamalt lükkama, et vältida tulekahjulist taassisenemist atmosfääri.

Nende kõrgus on nii madal, et Maa gravitatsioon tõmbab neid iga orbiidiga 5 km lähemale atmosfäärile, ütles SpaceX, kinnitades, et need sisenevad uuesti Maa atmosfääri ja hävivad täielikult.