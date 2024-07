Eksperdid hoiatavad Trumpi tulistamise järgse valeinformatsiooni ja pettuste eest

Järgmiste päevade ja nädalate jooksul toimuva uurimise käigus soovitavad ametiasutused ja küberturvalisuse eksperdid üksikisikutel ja organisatsioonidel olla ettevaatlik füüsilise vägivalla, valitsusega seonduva valeinformatsiooni ja küberkuritegevuse kampaaniate kujul esinevate veebiohtude suhtes.

„Kuigi vägivaldsete ähvarduste retoorika on juba varemgi internetis suurenenud, näeme, et selle sündmuse järel on see kiirenenud,“ ütles FBI asedirektor Paul Abbate pühapäeval toimunud pressikonverentsil.

FBI juhib uurimist tulistamise kohta pärast laupäeval Pennsylvanias toimunud Trumpi meeleavaldusel, kus lähedalasuvalt katuselt tulistatud kuul tabas endise presidendi paremat kõrva. Salateenistus tulistas ja tappis laskja, kelle FBI tuvastas 20-aastase Thomas Matthew Crooksina Pennsylvaniast.

Abbate ütles, et tulistamist uuritakse nii mõrvakatse kui ka riigisisese terroriaktina, kusjuures FBI kriminaal- ja terrorismirühmad töötavad juhtumi kallal koos. Ta hoiatas ka väärinformatsiooni suure hulga eest sotsiaalmeedias.

„Me oleme näinud, et üksikisikud lähevad internetti ja üritavad kehastuda tulistajaks, kes on nüüdseks surnud,“ ütles Abbate. Üks X-i postitaja väitis, et ta on tulistaja ning postitusi võimendasid parempoolne aktivist Laura Loomer ja teised Trumpi toetajad. Videos ütles mees: „Minu nimi on Thomas Matthew Crooks. Ma vihkan vabariiklasi. Ma vihkan Trumpi. Ja arvake ära mis, te olete tabanud vale mehe.“

Tulistamise järel kerkis sotsiaalkanalites üles hulk väiteid. Üks postituste kogum nimetas tulistajaks vasakpoolse liikumise Antifa toetajat, kuid lisatud fotol oli üks Itaalia jalgpallifänn ja youtuber. Teised spekuleerisid, et kogu intsident oli lavastatud. Ühe youtuberi postitus, mis kogus üle miljoni vaatamise, enne kui postitaja selle eemaldas, väitis, et foto veritsevast Trumpist oli „liiga täiuslik“. Teised vihjasid, et intsidendi orkestreerisid demokraadid. Vabariiklane Mike Collins postitas, et „Joe Biden saatis korraldused“.