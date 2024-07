Lätlased koguvad Tiktoki keelustamiseks allkirju. Põhjuseks on Vene propaganda

„Loomulikult on olemas ka andmekaitseprobleemid, mille tõttu mitmed riigid ja Euroopa Liit on juba keelanud TikToki kasutamise oma ametnike poolt,“ ütles Babuškin, selgitades, et TikTokit kasutatakse aktiivselt vahendina Venemaa sõjas Ukraina vastu ning Venemaa kasutab seda teatud narratiivide propageerimiseks, mis väidetavalt on olemas ka traditsioonilises meedias. Erinevalt traditsioonilisest meediast kasutab TikTok aga lühivideo formaati, mis on kõige mõjukam.

Selle formaadi idee seisneb selles, et mõju võimendamiseks lisatakse emotsionaalset muusikat ja emotsionaalseid pealkirju. Info kriitilise hindamise oskus on oluline, kuid ei saa eeldada, et see oleks kõigil elanikel täielikult arenenud. Oluline osa sellest on oskus tuvastada propagandat. „Meie avalikkust manipuleeritakse valedega,“ on algatuse autor veendunud.