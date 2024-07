Huvitav avastus: öökullid on targemad kui hommikuinimesed

Arusaam, et nn ööinimestel, kes lähevad magama alles varajastel tundidel, on raske päeva jooksul midagi ära teha, tuleb ehk üle vaadata.

Selgub, et hilisõhtune ärkvelolek võib olla meie ajujõududele kasulik, sest uuringud näitavad, et inimesed, kes määratlevad end öökullidena, võivad olla targemad kui need, kes lähevad varakult magama.

Londoni Imperial College’i teadlaste juhitud teadlased uurisid Ühendkuningriigi biopanga uuringu andmeid enam kui 26 000 inimese kohta, kes olid täitnud intelligentsuse, arutluskäigu, reaktsiooniaja ja mälu teste.

Seejärel uurisid nad, kuidas mõjutasid osalejate une kestus, kvaliteet ja kronotüüp (mis määrab, millisel kellaajal me tunneme end kõige virgemana ja produktiivsemana) aju töövõimet.

Nad leidsid, et öökullidel ja neil, kes on liigitatud „vahepealseks“, olid paremad kognitiivsed funktsioonid, samas kui hommikused ööbikud said kõige madalamad tulemused.

Hiliseks magama minek on tugevalt seotud loominguliste tüüpidega. Kunstnike, kirjanike ja muusikute seas, kes on teadaolevalt öökullid, on näiteks Ivo Linna, Kanye West ja Lady Gaga.

Kuid kuigi poliitikud, nagu Margaret Thatcher, Winston Churchill ja Barack Obama, näivad vähese unega toime tulevat, leiti uuringus, et une kestus on aju toimimise jaoks oluline, kusjuures need, kes magavad igal ööl seitse kuni üheksa tundi, saavutasid kognitiivsetes testides parimad tulemused.

„Samas on sama oluline meeles pidada, et magada tuleb just piisavalt, mitte liiga kaua või liiga lühikest aega. See on väga oluline, et hoida oma aju tervena ja parimal võimalikul tasemel,“ sõnas uuringu juhtivautor ja Londoni Imperial College’i kirurgia ja vähktõve osakonna kliiniline teadur Raha West.