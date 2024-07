Kiviaegne katk laastas Põhja-Euroopa elanikkonda

Teadlased rekonstrueerisid nende lainete eest vastutava katku tekitanud bakteri Yersinia pestis erinevate tüvede täielikud genoomid. Nad tegid kindlaks, et viimane neist võis olla teistest nakkavam ja tuvastasid tunnused, mis viitavad sellele, et haigus võis epideemia tekitamiseks inimeselt inimesele levida.

„Me saime teada, et neoliitikumi katk on kõigi hilisemate katkuvormide esivanem,“ ütles Kopenhaageni ülikooli geneetik Frederik Seersholm, kes on sel nädalal ajakirjas Nature avaldatud uurimuse juhtivautor.

Uuringus leiti, et tollane katk oli laialdaselt levinud. „Tõepoolest, tundub usutav, et mujal Euroopas täheldatud langust mõjutas mingil moel ka katk. Meil on juba tõendeid katku kohta teistes Põhja-Euroopa osades. Ja nähes, kui levinud see oli Skandinaavias, ootan, et sarnane pilt selgub, kui me uurime neid teisi megaliite samasuguse resolutsiooniga,“ lisas Kopenhaageni ülikooli geneetik ja uuringu kaasautor Martin Sikora.