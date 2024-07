Purjus juht tegi 227km/h sõites spidomeetrist pilti, kui sõitis autole tagant sisse ja tappis kaks inimest

Hetk hiljem sõitis ta sellele autole täie kiirusega sisse. Auto juht Shalorna Warner ei saanud tõsiselt vigastada, kuid tema 8-kuune poeg ning õde surid silmapilkselt, teatasid ametiasutused. Uurimisel selgus, et Anderson ei vajutanud kordagi pidurile.

Anderson valetas algul politseile, väites, et avarii ajal juhtis autot hääletaja. Politsei uuris väidet, kuid rooli juurest leiti vaid tema DNA-d. Hiljem tunnistas ta, et sõitis autole tagant otsa. „Vahel juhtub vigu,“ ütles ta. „Aga ma ei ole halb inimene.“

Kohtus tuli välja, et mees on varemgi joobes sõitmisega vahele jäänud.

Pealtnägijate küsitlemisel selgus, et mees oli sõitnud ohtlikult juba üle 30 km ning tema telefonis oli näha, et ta oli sellel ajal saatnud mitmeid sõnumeid.

Durhami detektiiv-konstaabel Natalie Horner selgitas, et politsei tuletab juhtidele pidevalt meelde, et nad ei ületaks kiirust, ei kasutaks roolis telefoni ega sõidaks purjuspäi. „Anderson tegi kõiki kolme asja,“ ütles ta. „Mehele määrati üle 17-aastane karistus, kuid ohvrite pere on saanud eluaegse.“