Uus profülaktiline HIV ravim oli uuringus 100% efektiivsusega

5000 osalejaga uuring leidis aset kolmes paigas Ugandas ja 25 asukohas Lõuna-Aafrikas, et testida lenakapaviiri ja kahe teise ravimi efektiivsust.

Lenakapaviir mõjutab HIV kapsiidi ehk valgulist katet, mis kaitseb HI-viiruse geneetilist materjali ja replikatsiooniks vajalikke ensüüme. Seda manustatakse naha alla üks kord kuue kuu jooksul.

Randomiseeritud kontrollitud uuringus testiti mitut asjaolu.

Esiteks kontrolliti, kas lenakapaviiri süstid kuue kuu tagant on ohutud ning kas need pakuvad naistele vanuses 16-25 paremat kaitset kui tenofoviir F/TDF - kokkupuute-eelne profülaktika (PrEP), mis on olnud laialdaselt kasutuses juba üle kümne aasta.

Ühtlasi katsetati, kas emtritsitabiin/tenofoviiralafenamiid F/TAF - uuem igapäevaselt võetav tablett - on sama tõhus kui tenofoviir. Uuel tabletil on paremad farmakokineetilised omadused võrreldes tenofoviiriga. F/TAF on väiksem tablett ning on kasutuses meeste ja transsooliste naiste seas kõrgema sissetulekuga riikides.

Uuringus määrati noortele naistele randomiseeritult ühte kolmest ravimist topeltpimedal meetodil. See tähendab, et ei osalejad ega uurijad ei teadnud, milliseid ravimeid kellelegi anti, enne kui uuring läbi sai.

Randomiseeritud faasis ei nakatunud ükski 2134-st lenakapaviiri saanud naistest HI-viirusega. See tähendab, et selle efektiivsus oli 100%.

Võrdluseks nakatus 1,5% naistest, kes sai tenofoviiri, ning 1,8% naistest, kes said F/TAF ravimit, HI-viirusesse.

Hiljuti toimunud sõltumatu andmete ohutuse järelevalve komitee läbivaatuse tulemused viisid soovituse juurde, et uuringu pime etapp tuleks lõpetada ja kõigile osalejatele tuleks pakkuda PrEPi valikut.

See nõukogu on sõltumatu ekspertide komitee, mis moodustatakse kliinilise uuringu alguses. Nad näevad pimendamata andmeid kindlaksmääratud aegadel uuringu jooksul, et jälgida uuringu kulgu ja ohutust. Nad tagavad, et uuringut ei jätkata, kui ühes harus on kahju või selge kasu võrreldes teiste harudega.