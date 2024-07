Järjekordse kohtuhagi istungi käigus Airbnb vastu selgus, et probleem on palju suurem, kui arvata võiks. Hageja on noor naine, keda salvestati salaja Airbnb ööbimispaigas riideid vahetamas.

Kohtus paljastas ettevõtte töötaja, et kui külaline kaebab varjatud kaamera kohta, ei teata firma politseile, isegi mitte siis, kui juhtumiga on seotud laps. Selle asemel võib Airbnb võtta ühendust kinnisvaraomanikega. See võib aga politsei sõnul takistada hilisemat uurimist, kuna see annab aega tõendeid hävitada.