PROOVISÕIT | Volkswagen T-Cross – tõsisem ja praktilisem kaksik

Ka autode maailmas on oma Gosling ja Reynolds – Volkswagen T-Roc ja T-Cross. Üks on veidi „vanem“ ja tõsisem, teine veidi „muretum“ ja lihtsam. Kui proovisõidu kinnitasin, ei teadnud ma täpselt, milline kahest Ryanist mulle satub. See tegi olukorra veelgi põnevamaks.

Seisan nüüd erkkollase auto ees, millel on ilusad tuled ja mis on väga… mahlakas. Auto taga ilutseb kiri „T-Cross“. Noorem mudel, mis tähendab, et testin paljuski hiljuti proovitud Taigot . Tehniliselt on nad täpselt kaksikud. 1,5-liitrine mootor, 110 kW ja 7-käiguline automaatkäigukast. Minu peamiseks küsimuseks saab tõenäoliselt praktilisus – on ilmne, et auto on oma kaksikvennast suurem tagaistmel ja pagasiruumis.

Ja kui pagasiruumi suurus on auto valimisel üks olulisi tegureid, siis võib eeldada, et favoriit on juba olemas. Kuid minu jaoks on välimus oluline ja ausalt öeldes näeb Taigo veidi huvitavam välja – oleksin valmis selle nimel pagasiruumist loobuma. Ülejäänud praktilisus on neil väga sarnane. Kütusekulu on mõlemal mudelil ühtmoodi madal, T-Crossiga sain maanteel umbes 5 liitrit 100 km kohta.

Mis rõõmustab ja tähelepanu köidab, on oma klassi kohta hea mürasummutus. Volkswagen jääb siinkohal iseendale truuks – ta suudab luua kvaliteeditunde sõrmeotsteni välja. On üsna raske kohe tuvastada, mis täpselt meeldib või mis loob selle tunde, kuid see on olemas.

Sellel on aga ka varjukülg. Testitud auto maksab 35 000 eurot. Jah, ma mõistan – maksimaalne varustus, hetkel polnud sellele pakutud mingeid allahindlusi, kuid see on üsna kallis, arvestades, et see pole isegi pistikhübriid. Võib-olla on hind loo avaldamise ajaks langenud (olen kindel, et 27-32 tuhande euro vahemikus oleks see atraktiivsem pakkumine), kuid 35 000 eurot pani mind esimesel hetkel jahmatama. Kuid tuleb tunnistada – praegu maksavad need autod tõesti nii palju.