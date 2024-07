Samsung avalikustas uued volditavad telefonid Galaxy Fold6 ja Flip6, nutikellad ja kõrvaklapid

Suurima uuenduskuuri on sel korral läbinud just suurem Fold6 telefon, mis on tehtud märkimisväärselt õhemaks ja kergemaks, et seda saaks mugavalt kaasas kanda. Samuti on mõlemale seadmele lisatud spetsiaalselt volditavate telefonide jaoks optimeeritud Galaxy AI ehk tehisintellekti funktsioone.

„Põhiline uuendus mõlemal volditaval on see, et need on nüüd varustatud meie Galaxy AI lahendustega, mis on spetsiaalselt optimeeritud volditavate telefonide jaoks. Näiteks on populaarne Circle to Search lahendus nüüd Fold6 telefonil selline, kus otsingutulemused ilmuvad ekraani ühele poolele ja pildiotsing ise teisele poolele, et seda saaks vajadusel ümber teha või otsida samalt fotolt mõnda muud objekti,“ rääkis Samsung Eesti koolitusjuht Alari Pennar.

„Samuti saab kasutada häälkäsklusi, et lasta AI-l endale näiteks 3 päevane reis planeerida või saab see lahendada ka matemaatilisi tehteid, kuvades kasutajale lahenduskäigu,“ lisas Pennar.

Statistika näitab, et inimesed kasutavad uusi Galaxy AI funktsioone. 65% neist kasutab funktsioone iga päev ning populaarseimateks lahendusteks on Circle to Search ja generatiivne redigeerimine,“ sõnas ta.

Samuti on täiendatud tõlkimiseks mõeldud Interpreter ehk Tõlk funktsioon, mis suudab nüüd teha ka näiteks reaalajas transkriptsiooni, mis on kasulik kuulates näiteks mõnda muukeelset loengut ja telefon transkribeerib selle kasutaja jaoks arusaadavasse keelde.

Samsung esitles koos uute volditavate telefonidega uusi nutikellasid Galaxy Watch7 ja Galaxy Watch Ultra ning uusi juhtmevabasid kõrvaklappe Galaxy Buds3 ja Galaxy Buds3 Pro. Suurimaks uuenduseks on Galaxy Watch Ultra, mis on järglane Samsungi Galaxy Watch5 Pro mudelile, tuues kasutajatele ülimalt vastupidava disaini ja kauakestva akuga ekstreemsetesse oludesse sobiva nutikella.