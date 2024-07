Kasvav suundumus: aina rohkem inimesi eelistab osta kasutatud nutiseadmeid, mis on mitu korda odavamad

Telia ise on viimase paari aastaga suurendanud oma uuskasutatud seadmete portfelli mitu korda. Täna leiab ettevõtte valikust enam kui paarkümmend uuskasutatud nutitelefoni mudelit ning ligemale 40 sülearvuti mudelit.

Kõigi nende toodete ühiseks nimetajaks on fakt, et tegu on n-ö teise ringi seadmetega, mis on eelmise omaniku poolt tagastatud. Seejärel on seadmed läbinud puhastuse ja tehnilise kontrolli, neile on määratud uus garantiiaeg ning suunatud uuele ringile.

Telia kaubamüügi valdkonna juhi Laura Kuusiku kinnitusel kaaluvad tarbijad aina põhjalikumalt läbi oma ostuotsused ning seda reedab ka järjest suurem nõudlus uuskasutatud nutiseadmete järele.

„Kui inimesel on võimalik soetada endale või oma pereliikmele uueväärne nutitelefon või süler kuni mitusada eurot soodsamalt kui on selle seadme hind uuena, siis üha aktiivsemalt seda võimalust ka kasutatakse. Näiteks sülearvutite puhul on eriti populaarsed just odavama otsa seadmed, mis jäävad hinnavahemikku 200-300 eurot. Tegu on äriklassi süleritega, mis peavad reeglina ka kauem vastu ning sobivad seetõttu ideaalselt koolitöödeks või muuks koduseks tegevuseks“ selgitas Kuusik.

Telia poolt pakutav uuskasutatud nutitelefonide valik jääb hetkel veidi enam kui paarikümne mudeli kanti. Telefonide kategoorias algavad uuskasutatud seadmete hinnad veidi enam kui 100 eurost ning küündivad tõeliste tippmudelite puhul 500-600 euroni.

Näiteks saab kasutatud iPhone 12 mudeli Mobipunktist soetada 365€ ning Teliast 359€ eest, samas kui täishinnaga maksab see iDealis 619€. Odavaim valik Telias on Samsung Galaxy A70 hinnaga 139€, mis maksab uuena ostes praegu umbes 400€. Tele2st saab osta kasutatud Huawei P Smart 2021 lausa 79€ eest. Kui tahta lausa retrotelefoni - kui nii võib nimetada - saab Greenfoxist osta iPhone 4 12€ eest.