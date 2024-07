Tesla osakaal USA elektriautode turul langes esimest korda alla 50%

See on esimene kord, kui ettevõtte turuosa langeb kvartalis alla 50 protsendi, vahendab New York Times. Need numbrid on märk sellest, et Tesla on kaotamas oma domineerimist turul, mille ta tegelikult 2012. aastal lõi, kui ta tõi turule Model S sedaani. Enne seda autot müüdi Ameerika Ühendriikides väga vähe elektrisõidukeid.